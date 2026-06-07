«Кнопка „сделать за меня“ перестанет работать». Рособрнадзор предложил изменить домашние задания из-за ИИ
Глава Рособрнадзора Музаев: домашние задания нужно менять из-за ИИ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) вынуждает пересматривать подходы к домашним заданиям в школах. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.
Глава ведомства назвал ИИ серьезным вызовом для всей образовательной системы.
«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — подчеркнул Музаев.
Чиновник уточнил, что формат заданий должен вызывать интерес у детей и побуждать их к выполнению практических действий или к осмысленному изучению материала.
Ранее психолог Лихи объяснил, как ИИ подрывает доверие детей к родителям.