«Стеклянный дождь над маршруткой». Фрагменты дрона упали на дорогу в Сочи

В Сочи на дорогу упали остатки беспилотного летательного аппарата.

Инцидент, как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, произошел в Хостинском районе. При падении осколков дрона ударной волной разбило стекла в маршрутном такси, где находилось 15 человек.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее губернатор Развожаев сообщил, что двое мужчин пострадали после атаки ВСУ на Севастополь.