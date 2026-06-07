«Стеклянный дождь над маршруткой». Фрагменты дрона упали на дорогу в Сочи
Обломки БПЛА рухнули на проезжую часть в Сочи и повредили маршрутку
В Сочи на дорогу упали остатки беспилотного летательного аппарата.
Инцидент, как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, произошел в Хостинском районе. При падении осколков дрона ударной волной разбило стекла в маршрутном такси, где находилось 15 человек.
«Пострадавших нет», — подчеркнули в оперштабе.
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