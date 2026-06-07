«Ночная охота на "птичек"». Количество дронов, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 14

Количество украинских беспилотников, перехваченных на подлете к Москве с начала суток 6 июня, увеличилось до 14. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» в 20:49 мск.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва уже неоднократно заявляла, что атаки украинских дронов по гражданской инфраструктуре являются откровенной провокацией и прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Средства противовоздушной обороны РФ демонстрируют устойчивую эффективность, регулярно сбивая воздушные цели. В ответ Вооруженные силы России наносят точечные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что 6 июня силы ПВО сбили 376 украинских дронов над 15 регионами РФ.