Русские мистические воды: озера, реки и моря, где живут духи и чудеса

Волга — «матушка», кормилица и живая река. С ней связывались представления о родине, просторной русской душе и покровительстве духа воды.

Любые реки были опасны для неосторожных: водяные и русалки могли затянуть в омут, особенно в русальную неделю и во время купальских праздников.