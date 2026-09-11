Путь к диабету и инсульту: чем опасен капучино с сиропом

Капучино с карамельным, ванильным или другим сладким сиропом многие воспринимают как обычный кофе, но по количеству добавленного сахара такой напиток может заметно отличаться от чашки кофе без добавок. Если пить его регулярно, это способно увеличивать общую калорийность рациона и со временем повышать метаболические и сердечно-сосудистые риски. О том, почему от привычки добавлять сироп в кофе лучше отказаться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

По словам специалиста, главная проблема заключается не в самом кофе, а в количестве сахара и калорий, которые человек получает вместе с напитком. Свободные сахара включают в том числе сахар, содержащийся в сиропах, а ВОЗ рекомендует ограничивать их потребление.

«Одна чашка капучино с сиропом не приведет человека к диабету или инсульту. Опасность появляется, когда такой напиток становится ежедневной привычкой и фактически превращается в жидкий десерт. Человек может выпивать кофе несколько раз в день, добавлять сироп, а затем не учитывать эти калории как полноценную еду», — объяснила Костькина.

Регулярный избыток сахара способствует набору лишнего веса и связан с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа. Одновременно избыточное потребление сладких напитков связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми последствиями.

«Для сосудов особенно важна вся совокупность факторов: вес, артериальное давление, уровень холестерина, физическая активность и питание. Поэтому не стоит искать одну „вредную“ чашку кофе, которая якобы вызывает инсульт. Гораздо правильнее смотреть на привычки в целом. Если сладкий кофе пьется ежедневно, лучше постепенно уменьшать количество сиропа, а затем перейти на кофе без него или с небольшим количеством молока», — посоветовала врач.

При этом полностью отказываться от кофе здоровому человеку обычно не требуется, если напиток хорошо переносится. Гораздо разумнее контролировать добавки и не превращать каждую чашку в сладкий десерт. В качестве повседневного напитка также стоит чаще выбирать обычную воду и несладкий чай. Роспотребнадзор отдельно рекомендует сокращать употребление готовых сладких напитков и продуктов с большим количеством добавленного сахара.

Выпил одну чашку — и будто пробежал стометровку: сердце стучит в груди, руки начинают дрожать, появляется слабость, а иногда еще и кружится голова. Когда это обычный эффект кофеина, а когда сердце действительно просит о помощи, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.