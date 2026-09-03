После кофе сердце колотится, руки трясутся: симптомы, которые нельзя игнорировать

Выпил одну чашку — и будто пробежал стометровку: сердце стучит в груди, руки начинают дрожать, появляется слабость, а иногда еще и кружится голова. Когда это обычный эффект кофеина, а когда сердце действительно просит о помощи, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.

После кофе пульс действительно может ускориться — и само по себе это еще не повод выбрасывать кофеварку. Кофеин стимулирует нервную систему и способен временно усиливать сердцебиение. Особенно ярко выражено это бывает у людей, которые редко пьют кофе или просто отличаются повышенной чувствительностью к кофеину. В норме неприятные ощущения проходят самостоятельно. Но если после небольшой чашки сердце каждый раз начинает работать на повышенных оборотах, а приступы становятся продолжительными, относиться к этому как к обычной реакции на кофе уже не стоит.

«Насторожиться стоит, если выраженное сердцебиение возникает регулярно даже после небольшой чашки напитка, сохраняется длительное время или сопровождается ощущением перебоев в работе сердца. В таком случае желательно обратиться к врачу и исключить нарушения ритма сердца», — сказал Рогачев.

Еще тревожнее, когда к бешеному пульсу присоединяются дрожь в руках, слабость или головокружение. Впрочем, и здесь не стоит сразу ставить себе сердечный диагноз. Кофеин активирует симпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за реакцию организма на стресс. Поэтому после крепкого кофе человека может буквально потряхивать, а внутри появляется ощущение тревоги. При этом у людей с определенной предрасположенностью кофеин способен провоцировать или усиливать нарушения сердечного ритма. А похожие симптомы могут возникать и вовсе по другим причинам — например, при заболеваниях щитовидной железы или анемии. Однако есть симптомы, при которых ждать, пока «отпустит», особенно опасно.

«Если после кофе появилась интенсивная или нарастающая боль в груди, выраженная одышка, сильное головокружение, предобморочное состояние или человек потерял сознание, нужна медицинская помощь. Не стоит игнорировать и длительное ощущение очень частого или нерегулярного сердцебиения», — подчеркнул кардиолог.

Особенно внимательно к таким сигналам следует относиться людям, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. В целом, по словам врача, кофе не обязательно превращать во врага сердца. У одного человека чашка напитка даст лишь привычный заряд бодрости, у другого — заметно ускорит пульс и вызовет дрожь. Ключевой вопрос не в том, «можно ли пить кофе вообще», а в том, как именно организм на него реагирует.

«Если после одной чашки сердце регулярно начинает „выбивать чечетку“, а вместе с ним появляются другие симптомы, лучше выяснить причину у врача, а не терпеть неприятные ощущения ради утренней чашки», — заключил Рогачев.

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