Рамадан 2026: что нельзя делать российским туристам в мусульманских странах

Российским туристам в мусульманских странах, в том числе в популярных среди россиян Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), во время священного месяца Рамадан рекомендуется не пить алкоголь и не перекусывать на улице в период поста. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт по туризму Николай Мельник.

В 2026 году Рамадан начинается 18 февраля и завершится 19 марта. Уже 20 марта отмечают праздник разговения — Ураза-байрам. Эксперт Мельник напомнил, что в мусульманских странах не приветствуется свободный выбор одежды.

«Необходимо соблюдать нормы поведения, которые приняты в исламском государстве. Категорически нельзя употреблять алкоголь на улице. Это мы говорим в основном про регионы Арабских Эмиратов. Хотя в кафе и ресторанах в Дубае это можно делать, а в Шардже категорически нельзя», — пояснил он.

Также посещать мечеть можно лишь в закрытой одежде, предупредил специалист.

«Фотографирование всегда только с разрешения. Ни в коем случае нельзя привозить свинину. Если некоторые привыкли вывозить с собой колбасу или консервы, то стоит помнить, что этого делать нельзя», — отметил эксперт.

Кроме того, как правило, во время Рамадана большинство кафе и магазинов закрыты, потому что мусульмане постятся, напомнил специалист.

«Поэтому туристам стоит уважать традиции, ни в коем случае не перекусывать на улице», — заключил Мельник.

Ранее стали известны самые безаварийные авто в Подмосковье.