LADA и «китайцы»: названы самые безаварийные авто в Подмосковье

Самыми безаварийными автомобилями в Московской области признаны LADA, Changan и Renault. Доля авто без ДТП в регионе за год выросла на 1%, достигнув 55,4%. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили эксперты Автотеки.

По итогам отчетов за 2025 год, наиболее высокая вероятность найти авто без аварий зафиксирована среди моделей LADA — 81,9%. Следом располагаются Changan с результатом 75,3% и Renault — 65,7%. В первую пятерку также вошли HAVAL (65,7%) и Chery (65,6%). В исследование включены автомобили стоимостью от 1 до 3 млн рублей и возрастом не старше 10 лет.

В топ-5 моделей без ДТП в регионе вошли LADA Vesta (81,6%), Renault Duster (66,4%), Renault Kaptur (63,3%), Geely Coolray (61,9%) и HAVAL Jolion (61%). Самый заметный прирост доли безаварийных автомобилей продемонстрировала марка ГАЗ — на 7,7%, до 43,3%. У LADA показатель увеличился на 6,8% и достиг 81,9%, у Peugeot — на 5,9% (61%). Доля автомобилей Mitsubishi, не участвовавших в ДТП, выросла на 5,2% — до 55,5%, у Renault — на 3%, до 65,7%.

«По нашим данным, доля авто без ДТП в Московской области достигла 55,4% — это на 1% выше, чем годом ранее. Для покупателя это позитивный сигнал: на рынке становится больше автомобилей с понятной историей, а подобрать вариант с безаварийным прошлым становится проще», — заявил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

