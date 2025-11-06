Россияне начали избавляться от глистов с помощью чеснока в прямой кишке: чем опасны советы из интернета

В социальных сетях активно распространяется лайфхак по «лечению» от глистов. Для этого необходимо лишь ввести чеснок в прямую кишку. «Эксперты» уверяют, что это не только избавит организм от глистов, но поможет снять вздутие живота и даже улучшит сон. Чем опасен такой метод, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам специалиста, это не соответствует действительности, так как для лечения различных видов глистов необходимы специальные препараты.

«Их выбор зависит также и от вида глистов, которые можно определить только при сдаче специального анализа. А чеснок, введенный в прямую кишку, может вызвать отрицательные реакции в виде выраженного раздражения желудочно-кишечного тракта и воспалительных изменений», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметил, что не менее важна и профилактика от глистов.

«Нужно соблюдать гигиену рук, соблюдать санитарные нормы, правила приготовления пищи, не употреблять немытые овощи и фрукты. Признаки наличия глистов не специфические и их много. Это и аллергические реакции, зуд кожи, снижение аппетита, сухость кожи. При любом проявлении симптомов нужно обращаться к врачу для направления на исследование», — заключил Осипов.

