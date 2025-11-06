Песчаные москиты атакуют российских туристов, тело покрывают волдыри: куда сейчас опасно ехать отдыхать

После урагана и сильных дождей на кубинских пляжах значительно увеличилось количество песчаных москитов, известных как «хехени». Эти мелкие, почти невидимые насекомые с прозрачными крыльями прячутся в песке и активно нападают на туристов, особенно россиян. Чем опасны их укусы и какие осложнения могут вызывать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Министерства здравоохранения МО Елена Ревкова.

По словам эксперта, песчаные москиты, известные также как хехены, представляют серьезную медицинскую проблему в тропических регионах.

«Их укусы не только вызывают выраженный зуд, жжение и локальные воспалительные реакции, но и могут приводить к развитию инфекционно-аллергических осложнений. Основная опасность заключается в том, что данные насекомые являются переносчиками возбудителей лейшманиоза, арбовирусных инфекций и ряда бактериальных заболеваний», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

После укуса возможно образование папул и волдырей, которые при расчесывании нередко инфицируются, что приводит к пиодермии и длительно незаживающим дерматитам.

«Аллергическая реакция на слюну москита может сопровождаться генерализованным зудом, крапивницей, отеком и повышением температуры. У лиц с повышенной чувствительностью нередко развивается вторичная экзема, а при множественных укусах — системная аллергическая реакция, вплоть до ангионевротического отека», — добавила Ревкова.

Дополнительный риск связан с бессонницей и раздражительностью, возникающими вследствие интенсивного ночного зуда, что негативно сказывается на общем самочувствии и адаптации организма к жаркому климату.

«Для снижения вероятности осложнений рекомендуется использовать репелленты, носить легкую закрытую одежду, избегать пребывания на пляже в утренние и вечерние часы, а при появлении выраженной кожной реакции — применять антигистаминные препараты и топические кортикостероиды по назначению врача», — заключила эксперт.

