Сезон не закончился: что обязательно нужно сделать в огороде в конце октября

В конце октября в Московской области огородные работы близки к завершению, однако еще остается несколько важных задач, которые позволят подготовить участок к зиме и обеспечить хороший урожай в следующем году. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, в первую очередь следует завершить сбор поздних сортов капусты, свеклы, моркови, редьки и других корнеплодов.

«Важно убирать урожай в сухую погоду, чтобы избежать загнивания при хранении. Собранные овощи тщательно переберите, удалите поврежденные экземпляры и отправьте на хранение в погреба или подвалы, где поддерживается оптимальная температура и влажность», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

После уборки урожая, продолжила она, необходимо убрать с грядок все растительные остатки: ботву, сорняки, опавшие листья. Они могут стать источником болезней и вредителей в следующем сезоне. Все собранное следует вынести за пределы участка и утилизировать, например, сжечь или компостировать, чтобы получить ценное органическое удобрение.

«Перекопка почвы — важный этап подготовки огорода к зиме. Она позволяет уничтожить зимующих вредителей, улучшить структуру почвы и обеспечить доступ кислорода к корням растений. При перекопке в почву можно внести органические удобрения, такие как перегной или компост, а также минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий», — добавила эксперт.

Следует осмотреть кустарники и плодовые деревья, а также провести санитарную обрезку, удалив сухие, поврежденные и больные ветви.

«Побелите стволы деревьев известковым раствором, чтобы защитить их от солнечных ожогов и перепадов температуры в зимний период. Замульчируйте посадки озимого чеснока и других многолетних культур торфом, опилками или листвой. Это поможет защитить их от вымерзания в суровые зимы и сохранить влагу в почве. И, наконец, не забудьте укрыть теплолюбивые растения, такие как розы и виноград, чтобы они благополучно пережили зиму. Используйте для этого специальные укрывные материалы, такие как спанбонд или агроволокно», — заключила садовод.

Ранее стало известно, к каким патологиям приводит постоянное употребление дрожжей.