Бомба замедленного действия: к каким патологиям приводит постоянное употребление дрожжей

Постоянное употребление продуктов, приготовленных на дрожжевой основе, не является прямой причиной развития заболеваний, однако при избыточном и несбалансированном рационе возможно формирование патологических состояний, связанных с обменом веществ и функцией желудочно-кишечного тракта. О каких заболеваниях может идти речь, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

По словам эксперта, дрожжи — одноклеточные грибы, которые участвуют в процессах брожения и используются для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.

«В процессе термической обработки большинство дрожжевых клеток погибает, однако при систематическом потреблении большого количества таких продуктов в организм поступает значительное количество легкоусвояемых углеводов и жиров. Это приводит к нарушению микробиоты кишечника, дисбиотическим изменениям и повышению уровня глюкозы и липидов в крови», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, избыточное употребление дрожжевой пищи ассоциируется с повышенным риском развития метаболического синдрома, ожирения, инсулинорезистентности, а также неалкогольной жировой болезни печени.

«Также стоит отметить, что хроническая стимуляция процессов брожения в кишечнике может приводить к метеоризму, вздутию живота, синдрому раздраженного кишечника и другим функциональным расстройствам пищеварения. Отдельное внимание следует уделить лицам с ослабленным иммунитетом и грибковыми заболеваниями (кандидоз, микозы)», — добавила Пехотина.

У таких пациентов при чрезмерном употреблении дрожжевых продуктов возможна активация условно-патогенной микрофлоры и ухудшение течения хронических инфекций, заключила врач.

