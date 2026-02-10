Сколько москвичи потратят на Масленицу в 2026 году: блины, икра и зумерский размах

К празднованию Масленицы большинство опрошенных в первую очередь готовятся с точки зрения продуктовой корзины. Почти три четверти респондентов (74%) планируют приобрести ингредиенты для блинов — муку, молоко, яйца, масло, различные начинки и другие базовые продукты. При этом более трети участников опроса (36%) намерены заказать уже готовые блины и праздничные угощения. Еще 19% сообщили, что к Масленице им понадобятся предметы посуды или кухонная техника — например, сковороды, блинницы или миксеры.

Практически каждый пятый (18%) планирует обновить текстиль или декор для праздничного стола. Отдельно выделяется молодежь: зумеры чаще представителей других возрастных групп собираются отметить праздник с размахом — они планируют покупать развлечения и настольные игры для компании (17%), товары для творчества, в том числе наборы для изготовления чучела (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Каждый пятый респондент (20%) рассчитывает уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей, ограничившись покупкой необходимых продуктов для приготовления блинов. Более трети (35%) планируют расходы в диапазоне от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, еще четверть (25%) — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Бюджет свыше 5 тыс. рублей закладывают 16% опрошенных, в основном это молодежь, планирующая масштабное празднование.

В этом году Масленицу собираются отмечать восемь из десяти москвичей. Среди празднующих 72% планируют печь блины самостоятельно. 39% намерены просить прощения в Прощеное воскресенье — чаще всего об этом говорили участники опроса старше 65 лет (58%). Столько же — 39% — планируют посещать городские фестивали, ярмарки и массовые гуляния; наиболее активно такой формат выбирают москвичи среднего возраста — 42% респондентов в группе 35-44 лет. Молодежь от 25 до 34 лет чаще предпочитает домашний формат: 39% собираются ходить в гости, а 26% — принимать гостей у себя.

Как уточняется, самой популярной добавкой к блинам среди жителей Москвы остается сметана — ее выбирают 57% опрошенных. Также востребованы сгущенное молоко (39%), варенье, джем или повидло (36%), творог или творожная масса с изюмом (29%), а также мед (29%). Респонденты старше 65 лет чаще всего предпочитают блины с маслом (40%), а москвичи в возрасте 45-64 лет — с красной икрой (31%). Они же, наряду с участниками опроса 35-44 лет, чаще выбирают блины с красной рыбой (23-35%). Молодежь 18-34 лет отдает предпочтение более сытным начинкам — ветчине или колбасе (20%).

