Гололед, снег и резкие перепады давления: прогноз погоды в Москве и Подмосковье с 10 по 13 февраля не радует

В период с 10 по 13 февраля в Москве и Подмосковье ожидается умеренная зимняя погода, к концу недели температура повысится до плюсовых значений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Как заявил эксперт, во вторник, 10 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

«Температура ночью в Москве -13…-11 градусов, по области -16…-11 градусов, днем в Москве -10…-8 градусов, по области -13…-8 градусов. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

В среду, 11 февраля, погода в столице не изменится, в Подмосковье ожидается небольшой снег.

«Температура ночью -18…-16 градусов, днем -9…-7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -21…-16 градусов, днем -12…-7 градусов», — сказал он.

В четверг, 12 февраля, погодные условия останутся неизменными в столичном регионе.

«Температура ночью -9…-7 градусов, днем -5…-3 градусов. Ветер будет дуть южный от 6 до 11 метров в секунду, гололедица. В Московской области температура ночью составит от -12 до -7 градусов мороза, днем -8…-3 градусов», — прогнозирует синоптик.

В пятницу, 13 февраля, в Москве и области временами пройдет снег, температура ночью составит от -11 до -6 градусов мороза, днем — от - 4 градусов мороза до - 1 градуса. Ветер будет будь южный от 3 до 8 метров в секунду.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник — 743 мм ртутного столба. В среду — 738 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 734 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на пациентов с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания, предупреждают врачи.

Ранее стало известно, что грозит задержанным после звонков о взрыве в «Москва-Сити».