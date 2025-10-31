США бегут из Европы? Зачем Вашингтон сворачивает базы в Болгарии, Венгрии и Словакии

США планируют частично вывести свои войска из Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники. Ранее сообщалось, что американцы могут выйти и из Румынии. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему Штаты хотят покинуть Европу.

По данным издания, ссылающегося на западных чиновников, участвующих в переговорах между Вашингтоном и европейскими союзниками, Пентагон рассматривает возможность «умеренного» сокращения военного контингента. Источники отмечают, что вооруженные силы европейских стран стали более подготовленными, поэтому частичное сокращение американского военного присутствия на континенте считается допустимым. Политолог Федоров назвал данную ситуацию угрозой со стороны американцев.

«Это не план американцев, а угроза в сторону Болгарии, Словакии и Венгрии. Президент США Дональд Трамп очень любит “наехать-отъехать”, как говорили в 90-е», — пояснил эксперт.

Как отметил политолог, американцам не свойственно покидать те территории, на которых они закрепились.

«США эмоционально ниоткуда не уходят, если есть возможность остаться, то они остаются до конца. Я рассматриваю эту ситуацию в виде некой угрозы, чтобы Словакия, Венгрия и Болгария смягчили свою позицию по отношению к США и ужесточили ее по отношению к России», — заключил Федоров.

