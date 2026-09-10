Осенние ОРВИ: как отличить простуду от гриппа и спасти себя от осложнений

Осень — пик заболеваемости ОРВИ. Однако под симптомами простуды может скрываться такое опасное заболевание, как грипп. Главное правило — не списывать любое недомогание на «обычную простуду». Ошибка в диагнозе может стоить недель больничного и тяжелых осложнений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Как рассказал эксперт, многие часто называют «простудой» любую заложенность носа или боль в горле. С медицинской точки зрения простуда чаще всего протекает легче и развивается постепенно. Грипп же — это тяжелая инфекция, которая бьет по организму внезапно и жестко.

«При обычной простуде недомогание нарастает постепенно, в течение одного-двух дней. Вы можете чувствовать легкую усталость с утра, а насморк появится к вечеру. Грипп всегда начинается остро. Для простуды характерна температура до 38 градусов или ее полное отсутствие. Если она и поднимается выше 38,5 градусов, то легко сбивается жаропонижающими. При гриппе температура резко взлетает до 39-40 градусов, держится три-пять дней и плохо сбивается жаропонижающими», — сказал он.

Также специалист объяснил, что обычная ОРВИ редко сопровождается сильной болью. При гриппе болят мышцы, суставы, кости и даже глазные яблоки при движении зрачками. Головная боль становится мучительной, пульсирующей и часто напоминает мигрень.

«Чихание, обильный насморк и першение в горле — это визитная карточка простуды, которые поражают верхние дыхательные пути. При гриппе нос обычно дышит свободно первые пару дней, а насморк появляется лишь как осложнение позже. Зато сразу возникает сухой кашель и саднящая боль за грудной клеткой», — сообщил Тарасов.

Помимо этого, при простуде человек может сохранять работоспособность и выполнять домашние дела, хоть и через силу.

«Грипп же валит с ног так, что человек испытывает полный упадок сил, сильную слабость и сонливость. Даже после того, как спадет температура, астенический синдром сохраняется еще две-три недели», — сказал он.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Врач предупредил, что самолечение при гриппе недопустимо. Существуют симптомы, при которых не обращаться за медицинской помощью опасно для жизни. К ним относятся:

температура выше 39,5 градусов, которая не снижается парацетамолом или ибупрофеном более часа;

одышка, чувство нехватки воздуха или боль в грудной клетке при вдохе;

кожные покровы стали бледными или приобрели синюшный оттенок;

возникла спутанность сознания, заторможенность, чрезмерная сонливость или возбуждение;

началась неукротимая рвота.

Также по его мнению, нужно срочно вызывать врача, если:

Симптомы не улучшаются на четвертый-пятый день болезни и лечения или даже усиливаются. Это главный признак присоединения бактериальной инфекции.

После временного улучшения состояния наступило резкое ухудшение с новой волной высокой температуры.

Наблюдается сильная боль в ухе или в области лба и скул. Это может быть отит или гайморит.

«Лучшей защитой от тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Современные вакцины обновляются ежегодно под прогнозируемые штаммы вируса и значительно снижают риск попасть в больницу с серьезными осложнениями», — заключил собеседник издания.

Терапевт Евгений Тарасов объяснил, можно ли есть варенье при сахарном диабете — по его словам, заболевание не означает полного запрета на сладкое, но рассчитывать на «одну ложечку» не стоит, особенно если она превращается в три или четыре.