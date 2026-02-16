Уникальный турбодетандер изготовили в Балашихе

Уникальный турбодетандер для охлаждения природного газа изготовили на предприятии «Криогенмаш» в Балашихе. Разработка и создание оборудования заняли менее года. В начале этой зимы машина успешно прошла полный цикл испытаний и в ближайшее время будет направлена заказчику в Сибирь.

В машине газ под высоким давлением расширяется, охлаждаясь более чем на 70 градусов, при этом дополнительно вырабатывается энергия. Ключевой элемент установки – рабочее колесо, которое вращается со скоростью до 80 тысяч оборотов в минуту. Газ поступает на лопатки при температуре около –70 °C, а на выходе охлаждается до –150 °C.

«Криогенмаш» производит детандеры с 1940-х годов. Ранее они применялись преимущественно для охлаждения воздуха с целью его разделения на азот, аргон и кислород. За все время в Балашихе было изготовлено более двух тысяч таких машин. Осенью 2024 года специалисты предприятия приступили к работе над первым проектом по созданию турбодетандера для природного газа.

«Эта машина является сердцем газоперерабатывающего завода, находящегося в Сибири. В данный момент на предприятии используется оборудование из недружественной страны. Мы обеспечиваем его замену, укрепляя технологический суверенитет нашей страны и повышая производительность всего завода», – рассказал генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев.

Новый турбодетандер предназначен для работы на газоперерабатывающем заводе, где природный газ разделяют на компоненты. После отправки в Сибирь его смонтируют, настроят и проведут финальные пусконаладочные испытания.