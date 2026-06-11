В Коломне после вмешательства прокуратуры гражданам с ОВЗ обустроили специальные парковочные места

В Коломне после вмешательства прокуратуры двоим местным жителям с ограниченными возможностями здоровья обустроили парковочные места для инвалидов. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

На личный прием к прокурору Подмосковья Сергею Забатурину обратились двое граждан с жалобами на нарушение их социальных прав. Один из заявителей получил инвалидность в ходе СВО. Выяснилось, что на территориях, прилегающих к домам, где проживают граждане, нет парковочных мест для инвалидов.

Прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. В результате парковочные места были оборудованы. Также было установлено видеонаблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям рассказал о поддержке участников СВО.