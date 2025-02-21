В Китае обнаружили новый коронавирус: ждать ли пандемии

«С учетом того, что система здравоохранения России достаточно успешно справилась с пандемией новой коронавирусной инфекции, все государственные медорганизации готовы к приему пациентов с новыми инфекционными заболеваниями. Но надеюсь, что до этого уже не дойдет, потому что мы научились диагностировать, лечить, в том числе новую коронавирусную инфекцию, и научились защищаться от нее», — подчеркнул врач.