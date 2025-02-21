В Китае обнаружили новый коронавирус: ждать ли пандемии
Врач Осипов заявил о готовности системы здравоохранения РФ к новому коронавирусу
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Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучей мыши HKU5-CoV, который может передаваться человеку аналогично COVID-19, пишет гонконгская газета South China Morning Post. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов оценил вероятность новой пандемии в РФ. Российская система здравоохранения готова к приему пациентов с новыми инфекционными заболеваниями, заявил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Новый коронавирус может иметь более широкий круг хозяев и обладает высокой контагиозностью (заразительностью). Вирусологи не видят поводов для паники, китайские исследователи считают, что риск появления HKU5-CoV среди людей не следует преувеличивать. По словам Осипова, говорить о тяжести течения нового заболевания, возможности повышенной заболеваемости или эпидемии рано, потому что вирус требует дальнейшего изучения.
«С учетом того, что система здравоохранения России достаточно успешно справилась с пандемией новой коронавирусной инфекции, все государственные медорганизации готовы к приему пациентов с новыми инфекционными заболеваниями. Но надеюсь, что до этого уже не дойдет, потому что мы научились диагностировать, лечить, в том числе новую коронавирусную инфекцию, и научились защищаться от нее», — подчеркнул врач.