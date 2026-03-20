В Коломне разбился легкомоторный самолет с 39-летним инструктором и учеником: подробности

В пятницу, 20 марта, легкомоторный самолет упал в Коломне в черте города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» источник в экстренных службах, самолет упал на берег Оки у улицы Кирова. Предварительно, на борту были два человека, оба погибли.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Коломне, сообщает МЧС. Предварительно установлено, что на борту находились 39-летний летчик-инструктор и ученик. Самолет вылетел с аэропорта «Торбеево-Старт» в Ступино. Погода в зоне полета была хорошей.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства трагедии. Как стало известно интернет-изданию «Подмосковье сегодня», погибший инструктор-пилот владел собственной фирмой по обучению полетам. Личность второго погибшего устанавливается.

