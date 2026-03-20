Адвокат Лерчек раскрыл подробности жалобы Бастрыкину на следователя из-за запущенной онкологии

Защита блогерши Лерчек обратилась в СК РФ с жалобой на действия следователя МВД, который год не отпускал ее на обследования к врачу. У Валерии Чекалиной недавно обнаружили рак желудка четвертой стадии. Также метастазами были затронуты кости блогерши, говорится в медицинских документах, предоставленных интернет-изданию «Подмосковье сегодня» защитой инфлюенсера. Адвокат блогерши Константин Третьяков рассказал корреспонденту редакции, что инкриминируемый Чекалиной ущерб был погашен на днях — неизвестный внес ₽176 млн.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) вместе с супругом была задержана 3 октября 2024 года по обвинению в незаконном выводе денежных средств за рубеж и неуплате налогов. На следующий день пару доставили в суд, где им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. С тех пор Чекалина не могла покидать жилище без разрешения следователя МВД.

По словам ее адвокатов, когда блогерша просила отпустить ее к врачам на обследование из-за сильных болей, то получала отказ от следователя в течение года. После родов Чекалиной в феврале врачи диагностировали у нее запущенную форму рака желудка. В пятницу, 20 марта, адвокаты Лерчек обратились с заявлением к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить и привлечь к ответственности полицейского, который вел дело блогерши.

«Мы просим СК проверить действия следователя МВД, который отказывался отпускать Валерию Чекалину к врачу, несмотря на жалобы на сильную боль. Адвокаты нашей коллегии подали большое число ходатайств о разрешении Чекалиной посетить врача — у нее были жалобы на боли в животе и ноге. Но каждый раз следователь отказывал нам в этом. Сейчас у Чекалиной четвертая стадия рака желудка, метастазы по всему телу», — прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Константин Третьяков.

Как говорится в медицинских документах из онкоцентра им. Блохина, предоставленных интернет-изданию «Подмосковье сегодня» защитой блогерши, у Чекалиной диагностирован рак желудка, осложненный метастазами в костях, плаценте и лимфогенный канцероматоз. 5 марта ей была проведена операция по частичному удалению новообразования в одном из позвонков. В данное время блогерша проходит химиотерапию.

Рассмотрение уголовного дела блогерши Лерчек о неуплате налогов в понедельник, 16 марта, было приостановлено по состоянию ее здоровья. Инкриминируемый ей ущерб по налоговым недоимкам в ₽176 млн был погашен на днях, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ее защитники. Кто его погасил — не раскрывается. Адвокат Чекалиной обещает обнародовать эту тайну позже.

