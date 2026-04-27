Водителей предупредили о штрафе в 2500 рублей за неправильную перевозку топлива

Многие автомобилисты, отправляясь в дальнюю дорогу или на дачу, по привычке бросают в багажник канистру с бензином, даже не подозревая, что такая предусмотрительность может обернуться серьезными санкциями. Согласно пункту 23.5 Правил дорожного движения, топливо относится к категории опасных грузов, и его транспортировка строго регламентирована, передает « 110КМ.ру ».

Как поясняют эксперты, для личных нужд в одном автомобиле разрешается перевозить не более 240 литров горючего. Однако ключевое ограничение касается тары: объем каждой отдельной емкости не должен превышать 60 литров. На практике это означает, что водитель может взять с собой несколько стандартных 20-литровых канистр или специальные сертифицированные баки. За игнорирование этих норм предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей, а в отдельных случаях инспектор может применить и более жесткую меру — лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Особое внимание специалисты обращают на материал и качество тары. Как сообщает портал 110 km.ru, наливать бензин в обычные пластиковые бутылки, стеклянные банки или любые непредназначенные для этого емкости категорически запрещено. Подобная тара не рассчитана на перепады давления и температуры, может легко лопнуть или стать причиной возгорания из-за накопления статического электричества. Сотрудники автозаправочных станций вправе отказать в обслуживании клиенту, пытающемуся залить топливо в неподходящую посуду. Допускается использование исключительно металлических или сертифицированных пластиковых канистр со специальной маркировкой для горюче-смазочных материалов. Наиболее надежными считаются металлические канистры с резиновым уплотнителем, стоимость которых в среднем составляет 1500–2000 рублей.

Помимо правильного выбора тары, важно позаботиться и о ее надежной фиксации в салоне или багажном отделении, чтобы исключить смещение при движении. Соблюдение всех перечисленных требований — это не просто формальная обязанность перед законом, но и залог безопасности самого водителя, его пассажиров и автомобиля в целом.