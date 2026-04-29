«Не только цифры»: реальные зарплаты россиян взлетели на 8,6% — что на самом деле стоит за статистикой

Реальная заработная плата (то есть номинальные доходы, очищенные от инфляции) выросла в феврале 2026 года на 8,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат. Показатель не изменился по сравнению с январским уровнем, а по итогам первых двух месяцев года прирост составил 8,9%.

Если же говорить о «грязных» деньгах, то средняя начисленная зарплата в феврале достигла 103,9 тысячи рублей — это на 15% выше показателя годичной давности. Цифры впечатляют, но эксперты уже предупреждают: радоваться рано. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам всего 2026 года реальные зарплаты увеличатся лишь на 2,4%. Это будет означать резкое замедление по сравнению с прошлым годом, когда рост составил 4,4%.

Главная причина такого разрыва — высокая база 2025 года и ожидаемое снижение темпов экономического роста. Статистика фиксирует успехи здесь и сейчас, но бухнуть шампанского не получится: покупательная способность рубля уже начала снижаться под давлением новых санкций и сложностей с логистикой.

Специалисты обращают внимание: номинальный рост зарплат во многом съедается инфляцией, которая в первом квартале превысила ожидания ЦБ. Реальный доход, по ощущениям многих граждан, растет не так быстро, как обещают цифры. Однако пока что статистика сохраняет позитивный тренд.

