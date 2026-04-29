Новый микроавтобус для СНГ: старт продаж по цене от 889 тыс рублей — и это не «китаец»

На автомобильном рынке Узбекистана дан старт продажам новой модели микроавтобуса, которая может стать самой доступной в своем классе на всем постсоветском пространстве. Цена вопроса — от 889 тысяч рублей. Об этом сообщает «Главный Региональный».

Речь идет о рестайлинговой версии коммерческого автомобиля, который выпускается под известной американской маркой, но по сути является глубокой модернизацией одной из китайских моделей. Новинка представлена в двух модификациях: пассажирской (под названием «Move») и грузовой («Max»). Стартовая цена в пересчете на российскую валюту составляет около 889 тысяч рублей, что делает этот микроавтобус одним из лидеров по доступности в сегменте.

Под капотом у «рабочей лошадки» два бензиновых двигателя на выбор: базовый объемом 1,2 литра (81 лошадиная сила) и более мощный 1,5-литровый (103 л.с.). Оба мотора работают в паре с механической коробкой передач (5 или 6 ступеней). В «базе» автомобиль получил аналоговую приборную панель, электроусилитель руля, системы ABS и EBD, а также две подушки безопасности. Из приятных мелочей — мультимедиа с радио, USB-портом и поддержкой Bluetooth.

Сборка модели организована на крупном заводе в населенном пункте Питнак. Локализация производства обеспечивает стабильные поставки и гарантирует наличие запчастей для сервисного обслуживания. Для малого бизнеса, служб доставки и семейных поездок это предложение выглядит более чем заманчиво.

