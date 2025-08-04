Жара отступает: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 5 по 8 августа

Комфортная летняя погода и дожди ждут жителей Москвы и Московской области на неделе с 5 по 8 августа, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 5 августа, ночью ожидается облачность, дождь, местами сильный, а также гроза.

«Температура в Москве ночью +17…+19, днем +23…+25 градусов. По области ночью +14…+19, днем +21…+26. Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду переменная облачность, преимущественно без осадков.

«Ночью в столице +15…+17, в центре +18…+20, днем +25…+27 градусов. По области ночью +12…+17, днем +23…+28 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду», — добавил Ильин.

«Ночью в столице +15…+17, в центре +18…+20, днем +25…+27 градусов. По области ночью +12…+17, днем +23…+28 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду», — добавил Ильин.

«В Москве ночью +14…+16, днем +20…+22 градуса. В Подмосковье ночью +11…+16, днем +19…+24 градуса. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду», — продолжил эксперт.

Пятница также ожидается облачной, местами небольшой дождь. Ночью +9…+14, днем +20…+25 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

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Атмосферное давление

Давление в течение всей недели будет как повышаться, так и понижаться. Например, отклонение от нормы вверх ожидается во вторник и среду — 743 и 746 мм ртутного столба. А в четверг и пятницу показатели будут численно выше, но при этом ниже нормы — 746 и 747 мм ртутного столба.

Колебания атмосферного давления оказывают существенное влияние на здоровье различных групп населения. Понижение давления может вызвать ухудшение состояния у людей, страдающих диабетом, гипотонией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проявляясь в виде затрудненного дыхания, аритмии, слабости, повышенной тревожности и снижения концентрации.

Повышение атмосферного давления представляет опасность для гипертоников и лиц с метаболическими нарушениями, а также для тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт. Таким образом, резкие перепады атмосферного давления могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и ухудшение общего самочувствия у предрасположенных к этому людей. Важно учитывать эти факторы, особенно лицам, входящим в группы риска, и принимать соответствующие меры для поддержания стабильного состояния здоровья при изменениях погодных условий.

Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю весь август.