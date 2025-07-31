Адский прогноз: магнитные бури будут атаковать Землю весь август

Весь август Землю будут атаковать магнитные бури, уровень мощности которых будет доходить до пятого (умеренная буря). Подробный прогноз на месяц по дням и часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз бурь

Напряженная геомагнитная обстановка начнется сразу со 2 августа. Уровень возмущений поднимется до четвертого (малая буря) и продержится до 21:00 понедельника, 4 августа. Небольшая передышка ожидается до вечера среды, 6 августа, после чего мощность бури вновь поднимется до четвертого уровня и продержится в течение четырех дней — до вечера воскресенья, 10 августа.

Однако на этот раз передышки не будет, уровень геомагнитных возмущений вырастет до пятого и сохранится в течение суток. С вечера понедельника, 11 августа, до вечера вторника, 12 августа, уровень бури снизится до четвертого, после чего вновь вернется к пятому еще на сутки — до вечера среды, 13 августа. Далее мощность снизится до четвертого уровня и продержится еще сутки.

Новая волна магнитной бури малого уровня начнется вечером в воскресенье, 17 августа — снова продержится сутки. Последняя вспышка пятого уровня ожидается с понедельника, 18 июля, по вторник, 19 июля. После этого до конца месяца ожидаются лишь небольшие повышения мощности до третьего и четвертого уровня, которые будут чередоваться. По-настоящему выдохнуть в августе удастся лишь с 23 по 27 число — никаких заметных возмущений в эти дни не ожидается.

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Опасность бурь и способы защиты

За несколько дней до ожидаемых геомагнитных возмущений рекомендуется снизить уровень физической активности. Рекомендуется пересмотреть диету, сократив употребление жирных и сладких продуктов, а также исключив алкоголь. Необходимо избегать умственного и эмоционального перенапряжения, сводя к минимуму стрессовые ситуации и конфликты. Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заблаговременно проверить наличие необходимых лекарств.

В этот период возможны скачки артериального давления, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Часто отмечаются проблемы со сном. В эти дни люди становятся более рассеянными, раздражительными, тревожными и быстро утомляются. Геомагнитные бури способны вызвать боли в суставах и мышцах.

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