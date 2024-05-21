Аварийный дом снесли в Ступино

Аварийный жилой дом снесли на улице Куйбышева в Ступино, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Ранее здание было расселено.

Деревянный дом был построен в 1940 году. В здании площадью около 450 квадратных метров было два этажа. Основные элементы строения были либо частично разрушены, либо находились в неудовлетворительном состоянии.

Дом признали аварийным, а в 2023 году расселили его — переселены были жильцы восьми квартир. После этого было принято решение о демонтаже строения.

«Весной этого года был произведен снос объекта, который в настоящее время уже полностью ликвидирован, строительный мусор вывезен с территории», — рассказал глава комитета Владислав Гордиенко.

В общей сложности в Ступино насчитывается 343 объекта незавершенного строительства. Из них 271 объект уже снесли, достроили или привели в соответствие. Работа продолжается.