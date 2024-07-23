Новые автобусы вывели на маршруты в Электростали, Ногинске и Павловском Посаде

Три новых автобуса были выведены на маршруты АО «Мострансавто» в Электростали, Ногинске и Павловском Посаде. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На маршруты №20 «Электросталь (ул. Ялагина) – Ногинск», №26 «ст. Ногинск –Электрогорск» и №27 «Павловский Посад – Ногинск» вывели автобусы модели ЛиАЗ-5292.

Это машины большого класса вместимости со системами климат-контроля и видеонаблюдения, USB-розетками и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

В машинах установлена механическая аппарель и предусмотрено место для инвалидных колясок. В салоне организовано место для собаки-поводыря.

В салоне сорок одно посадочное место, а общая пассажировместимость составляет сто человек.