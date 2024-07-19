Новый сквер появится в Белых Столбах в Домодедово, сообщили в муниципальной администрации. Ранее в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за благоустройство территории проголосовали более 12 тысяч жителей.

Работы проведут на участке площадью около гектара. Здесь установят малые архитектурные формы, оборудуют освещение, проведут озеленение, приведут в порядок памятник. Завершить работы планируется в текущем году.

Сейчас в микрорайоне Белые Столбы проживают свыше семи тысяч человек. Жители с нетерпением ждут открытия нового сквера.