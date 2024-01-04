Перечень опорных населенных пунктов определили в Подмосковье

Перечень опорных населенных пунктов был определен в Подмосковье, сообщили в областном Минсельхозпроде. По словам зампреда правительства региона — главы министерства Владислава Мурашова, утверждение этого списка дает возможность разработки долгосрочных планов социально-экономического развития этих территорий.

Фото: [ Минсельхозпрод МО ]

Опорными населенными пунктами называются территории, которые находятся вне границ городских агломераций. На их базе активно развивается инфраструктура, которая обеспечивает реализацию гарантий в различных сферах жизни.

В регионе утвердили список из одиннадцати таких территорий — это Луховицы, Волоколамск, Шатура, Истра, Серебряные Пруды, Лотошино, Зарайск, Руза, Шаховская, Талдом, Можайск, а также около двух тысяч прилегающих территорий.