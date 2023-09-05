Президент РФ поддержал обращение Мособлдумы о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение Мособлдумы о присвоении Подольску почетного звания «Город трудовой доблести». Также инициатива была поддержана первым зампредом Совфеда Андреем Турчаком.

Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, предложение о присвоении городу почетного звания поступило в прошлом году от местных ветеранов. Тогда в Мособлдуме единогласно поддержали инициативу и направили обращение главе государства.

Брынцалов отметил, что всем известен подвиг Подольских курсантов, однако важно помнить и о подвиге работников многочисленных военных заводов, благодаря которым фронт получал все необходимое.

«Жители города очень ждут, что будут оценены не только воинские, но и трудовые заслуги их предков», – подчеркнул он.

Ранее звание города трудовой доблести присвоили Коломне и Ступино.