Работу линий освещения восстановили в Ступино

Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу линий освещения в Ступино, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проблемные участки были выявлены во время обследования региональных дорог в муниципалитете. Работы провели на дороге возле рабочего поселка Жилево, а также на улицах Чайковского, Пушкина и Горького в Ступино.

Подобные работы проводятся максимально оперативно, так как неисправности с освещением напрямую влияют на обеспечение безопасности на дорогах.

Дороги региона обследуют каждую неделю. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров.