Школа на 1,1 тысячи мест откроется в ЖК «Одинград» в 2025 году

Школа на 1,1 тысячи мест откроется в следующем году на территории жилого комплекса «Одинград». Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение строится возле четвертого, пятого и шестого корпусов квартала «Семейный». На данный момент степень строительной готовности объекта составляет более 15%.

На объекте уже готовы котлован и фундамент, продолжается обустройство конструкций надземной части здания.

Площадь трехэтажного здания школы составит около 14 тысяч квадратных метров. В нем обустроят учебные классы, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, актовый зал, медицинский и пищевой блоки, столовую, мастерские, библиотеку и два спортзала.

На прилегающей территории появятся площадки для активных игр и отдыха. Также будет создана доступная среда.

Завершить строительство планируется в третьем квартале следующего года.