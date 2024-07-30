В Солнечногорске близится к завершению капремонт пятой школы

В Солнечногорске близится к завершению капремонт школы №5. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Образование». На данный момент степень готовности объекта составляет порядка 70%.

В здании уже был утеплен фасад и смонтирована новая отопительная система. Сейчас продолжаются работы по укладке лестничных пролетов и плитки, завершаются кровельные и вентиляционные работы.

В ближайшее время начнется укладка линолеума. К концу следующего месяца в школе установят новое оборудование и мебель. На прилегающей территории появится футбольное поле и баскетбольная площадка.

Школу построили в 1940 году. С тех пор в ней ни разу не проводили капитальный ремонт. Завершить текущие работы планируется до Дня знаний.