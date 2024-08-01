В Солнечногорске близится к завершению капремонт в пятой школе

Капремонт в школе №5 близится к завершению в Солнечногорске, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации. Ход работ проверил замглавы городского округа Александр Сорокин.

Сейчас на объекте проводится чистовая отделка. Также рабочие красят фасад здания и проводят благоустройство прилегающей территории. Степень готовности составляет около 70%.

«Сейчас вся школа подготовлена: отшпаклевана, все инженерные сети завершены, осталось только конечные приборы установить. Потолки со второго этажа — начали крепить каркасную систему. Вставлены окна, накрыта кровля и приступили к благоустройству», - рассказал Сорокин.

Школа была построена в 1940 году и ни разу не ремонтировалась капитально. В январе текущего года работы стартовали. В их рамках в здании обновили системы отопления, водоснабжения, вентиляции, а также заменили окна и кровлю, утеплили фасад. Завершить работы планируется к 1 сентября.