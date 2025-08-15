Директор шатурской школы стала членом Союза писателей России

В ходе мероприятия председатель Московской областной организации СП России, Сергей Антипов, вручил членский билет Елене Козловой, директору общеобразовательной школы № 4 города Шатура.

Елена Ивановна, представляя местное литературное объединение «Орфей», регулярно публикуется в альманахе «Сфера притяжения» и в различных изданиях стихов и прозы издательства «Четыре» из Санкт-Петербурга. Она удостоена победы в литературном конкурсе «Крепость русского слова» в рамках проекта «Цитадель современной литературы», а также получила премию «Ева» в номинации «Ева. Лидер». Кроме того, Елена Ивановна отмечена сертификатом читательской признательности от региональной общественной организации «Литературное сообщество поддержки современных писателей».

Книга Елены Ивановны Козловой, озаглавленная «По следам моей памяти», уже завоевала признание у читателей. Рассказы в ней предоставляют возможность поразмышлять о таких понятиях, как доброта и сострадание, и задуматься о тех, кто нас окружает. В сборник вошло восемнадцать повествований – уникальная подборка, где сама автор часто становится героиней, повествующей о детстве, пережитом в военное время, о преодолении лишений и недостатка всего необходимого, и о сохранении при этом взаимной любви, нежности и уважения. Эти небольшие истории переплетаются, создавая картину, сотканную из жизненных моментов, наполненных добротой, душевной красотой и достойным поведением. Книга будет ценным приобретением для современного поколения подростков, не знакомого с голодом, для родителей, педагогов, воспитателей и психологов, формирующих будущее, а также для представителей киноиндустрии, нуждающихся в ярких и правдивых сюжетах.

Престижную награду независимого культурного клуба «Творчество и потенциал», вручаемую за значительные успехи в литературе, Елена Ивановна получит 6 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой, расположенном в Москве.