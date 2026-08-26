Гражданство под ноль: в Госдуме предложили запретить въезд мигрантам с любой судимостью

В Москве прошли круглые столы «Справедливой России», посвященные демографии, рынку труда и безопасности. Итогом дискуссий стал жесткий пакет инициатив по пересмотру миграционной политики. Главный посыл озвучил в беседе с Общественной Службой Новостей депутат Михаил Делягин: страна должна отказаться от социальной и замещающей миграции, оставив лишь строго трудовую — и то только при условии, что на конкретные вакансии нет претендентов среди россиян.

Он предлагает полностью перекрыть каналы для демпинга зарплат, поскольку дешевая рабочая сила тормозит модернизацию производства и делает невыгодным внедрение новых технологий. Кроме того, звучит требование остановить раздачу паспортов: гражданство должно становиться финальной точкой долгого пути, а не стартовым бонусом. Получить его смогут лишь те, кто не просто хочет жить в России, а осознанно принимает культуру и готов стать частью единой общности.

По словам парламентария, отдельный и самый резкий пункт — тотальный запрет на въезд для всех, кто имел проблемы с законом, даже если судимость давно погашена или снята. Логика здесь простая: государство не обязано рисковать безопасностью ради сомнительной гуманности. Также предлагается ввести механизм аннулирования гражданства за нарушения — с последующей высылкой, чтобы у недобросовестных получателей паспорта не оставалось иллюзий.

Ранее сообщалось, что в России аннулировали восемь тысяч видов на жительство за три месяца.