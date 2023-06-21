Известный паралимпиец провел урок воспитанников подмосковного летнего лагеря

Чемпион мира по паралимпийской стрельбе из лука Михаил Диктованный устроил «Урок доброты» для ребят, которые отдыхают в летнем лагере подмосковных Химок.

Как проходят соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья, что такое доступная среда, какие условия для маломобильных граждан создаются в Химках — об этом и многом другом узнали школьники.

Чемпион мира Михаил Диктованный по образованию психолог. Паралимпийским спортом начал заниматься в 30 лет. До стрельбы из лука плавал и толкал ядро. В настоящее время он является советником главы городского округа, активистом партии «Единая Россия», курирует проект «Единая страна — доступная среда».

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