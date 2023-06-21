Подмосковный город открыл сцену для классики и рока

Старинный Звенигород (Одинцовский городской округ) стал инициатором уникального творческого проекта «Голос улицы». На центральной площади устроена сцена для выступлений всех желающих певцов и музыкантов.

Послушать музыку и песни собираются местные жители и многочисленные туристы. Здесь звучат классика и рок. Перед публикой выступают, как любители, так и профессионалы, лауреаты различных конкурсов. Например, с большим успехом прошел концерт участницы финалистки программы «Ты супер! 60+» Людмилы Захаровой.

Инициатива проекта принадлежит областному учреждению «Креативное бюро «Регион», которое собирает заявки и предоставляет качественную аппаратуру.

Примеру Звенигорода собираются последовать и в других городах Подмосковья.

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