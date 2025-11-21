«Яндекс» расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними

С 24 ноября по 14 декабря 2025 года «Яндекс» проведет дни изучения искусственного интеллекта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» . Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность.

Тема урока — «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятиях, подготовленных экспертами «Яндекса», учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно — текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделено безопасности: учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз.

Также школьников научат определять «галлюцинации» нейросетей — случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ.

Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей. Задания делятся на три уровня сложности — для младших, средних и старших классов. По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.