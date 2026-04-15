Жителям Подмосковья рассказали о загруженности дорог

Утром в среду, 15 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с дождем, который идет в области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.