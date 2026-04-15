Засекреченные кадры с НЛО так и не показали: скандал набирает обороты

В США разгорелся новый скандал вокруг видео с неопознанными аномальными явлениями: запрошенные записи с военных камер наблюдений так и не были опубликованы в установленный срок, пишет Daily Mail. Критики уже заговорили о возможном умышленном сокрытии информации, особенно на фоне заявлений о том, что материалы могут касаться стратегических объектов и зон боевых действий.

Республиканка Анна Паулина Луна требовала передать 46 конкретных роликов не позднее 14 апреля 2026 года. По ее словам, ответа вовремя не последовало. «Похоже, кто-то просто не передал письмо нужным людям. Как удобно, однако», — заявила она, добавив с иронией.

Речь идет о кадрах, где фигурируют «шарообразные, сигарообразные и похожие на драже Tic Tac» объекты, замеченные над морями, в районах военных баз, аэропортов, а также рядом с Ираном, Сирией и озером Гурон.

«Продолжающееся отсутствие прозрачности по этим аномалиям вызывает тревогу», — подчеркнула Луна. Сторонники публикации уверены, что общество имеет право узнать, представляют ли эти объекты угрозу нацбезопасности.

В то время как скептики опасаются тайных разработок американского вооружения, конспирологи строят теории о связи с инопланетными силами.