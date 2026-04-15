В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 15 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 16 апреля, II класс установится в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах. В пятницу, 17 апреля, в Талдомском лесничестве спрогнозировали III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +6…+13 градусов, ночью — +4…+8. Синоптики обещают облачную погоду почти без прояснений, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

