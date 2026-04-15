Мороженое с бородинским хлебом и белыми грибами: Подмосковье удивляет новыми вкусами

По информации, предоставленной REGIONS пресс-службой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, по итогам 2025 года регион вышел в лидеры по производству мороженого на территории Российской Федерации. Объемы выпуска данного продукта в Подмосковье за отчетный период превысили 87 тыс. тонн, что позволило области занять первое место среди всех субъектов страны.

Продукция местных предприятий, по данным ведомства, присутствует на полках крупнейших федеральных розничных сетей. Приобрести подмосковное мороженое можно в «Магните», «Ленте», «Пятерочке», «Перекрестке», «Ашане» и других торговых точках. Производители, как уточняется, наладили взаимодействие как с ретейлерами, так и с заведениями общественного питания.

Одновременно с этим, как отмечается в ведомстве, область наращивает поставки своей продукции за пределы страны. Основной поток экспорта направлен в государства, входящие в Содружество Независимых Государств. Среди них — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан. Что касается стран, не входящих в СНГ, то здесь наибольшие объемы закупок подмосковного мороженого традиционно приходятся на Китай, Вьетнам и Саудовскую Аравию.

Фото: [ Медиасток.рф ]

В число ведущих производителей области входят «Чистая линия», «Иль Мио Мороженко», «Дмитровский молочный завод», «Фронери Рус», «Лагуна Койл», «Богородский хладокомбинат», «Эрман» и «Ростагрокомплекс». Наряду с традиционными вкусами — шоколадным, ванильным, фисташковым, карамельным и клубничным — компании активно ищут новые формы. За последние несколько лет на рынке появились нестандартные варианты с добавлением местных ягод, трав и пряностей. Производители предлагают потребителям мороженое с сыром, бородинским хлебом, алкогольными наполнителями и даже с белыми грибами.

Одно из предприятий, по сведениям министерства, специально для столичного ресторана изготовило несладкое мороженое со вкусом базилика. Другая компания выпустила угощение для собак, тем самым расширив ассортимент не только для людей, но и для их домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что в Ступине появилось мороженое со вкусом драников.