Фишинговый сайт, код из СМС и звонок от «полиции»: раскрыта новая схема обмана россиян

Как проинформировала прокуратура региона, местным жителям поступают письма, содержащие ссылки на фишинговые сайты. Таким образом мошенники имитируют официальные порталы медицинских учреждений. Гражданам предлагают записаться на плановый прием к врачу либо пройти диспансеризацию, что создает у человека ощущение достоверности происходящего и снижает бдительность.

После перехода по ссылке или ответа на письмо, по данным ведомства, следует телефонный звонок. Злоумышленники просят назвать код, поступивший в СМС-сообщении, якобы для подтверждения записи на прием.

По информации ведомства, получив необходимые данные, мошенники продолжают реализацию схемы, но уже под видом сотрудников правоохранительных органов. На этом этапе они оказывают на жертву психологическое давление, добиваясь дальнейших действий.

Прокуратура Кузбасса призывает жителей региона быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам из писем и не сообщать по телефону коды из СМС-сообщений. В случае получения подобных звонков или писем рекомендуется самостоятельно связаться с медицинским учреждением по официальным номерам телефона.

