Жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-фестивалю «Игры России»

Жители Подмосковья смогут присоединяется к Всероссийскому онлайн-фестивалю «Игры России» и рассказать о народных играх, его запускает проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие стартует в Международной день культуры, 15 апреля, его проведут в онлайн-формате на базе сервиса «Другое Дело». Акция объединит жителей разных регионов вокруг идеи сохранения культурного наследия и применения игровых форматов для воспитательной работы с детьми и молодежью. Желающие старше 14 лет могут заявить игры, связанные с культурой, традициями, бытом и историей народов России или отдельных регионов страны, в том числе, народные или авторские. Материалы для включения в сборник принимаются до 15 сентября.

Участникам нужно заполнить анкету об игре, а после опубликовать на своей странице во «ВКонтакте» пост с подробным и наглядным описанием игры. В публикации нужно упомянуть проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и добавить хештеги #ФлагманыОбразования #ДругоеДело #РоссияСтранаВозможностей.

«Жители Московской области смогут поделиться такими играми и внести вклад в наполнение общего сборника. Через такие простые форматы дети знакомятся с традициями, учатся взаимодействовать друг с другом, проявлять уважение к культуре своего и других народов», – поделился руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Самые интересные игры представят на финальном мероприятии проекта «Флагманы образования», сборник появится на сайте проекта. Участники получат 510 баллов сервиса «Другое Дело», которые можно обменять на сувенирную продукцию, образовательные и культурные мероприятия, полезные сертификаты и другие призы. Подать заявку можно здесь.

Проект проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.