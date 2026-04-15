В Люберцах наполовину готова автостоянка в ЖК «Томилино Парк»

В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах продолжается строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 2,5 тыс. машино-мест, девятиэтажное здание общей площадью более 75,4 тыс. кв. возведут Группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стройготовность паркинга превысила 50%, работы проводят около 40 человек - они ведут монтаж инженерных систем. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Там появятся зоны хранения автомобилей с индивидуальными машино-местами, станция технического обслуживания, автомойка, помещения коммерческого назначения. Прилегающую территорию благоустроят, рядом с паркингом оборудуют плоскостные парковочные места для маломобильных групп населения.

В составе комплекса уже построено 22 корпуса, работают два детских сада и две школы. Теперь там строят поликлинику, третий детский сад и третью школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.