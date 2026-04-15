В Сергиево-Посадском построят дома в составе ЖК «Клевер»

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа продолжается строительство ЖК «Клевер», квартал включает в себя четыре дома и ФОК — первый корпус уже сдан. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 3 завершается подготовка к проведению пусконаладочных работ, выполняются работы по монтажу системы видеонаблюдения «Безопасный регион», в корпусе 4 — ведутся монолитные работы на уровне седьмого-восьмого этажа. В новостройках будут расположены квартиры разной планировки: от студий до трехкомнатных, в каждом подъезде есть лапомойки для питомцев и видеонаблюдение.

На территории ЖК от девелопера «СЗ ТехноСтройОлимп» появятся четыре площадки для отдыха и спорта, парковочные места, а также есть арт-объект «Художники Хотьково».

