ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 апреля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –30.04.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –15.04.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 976+/-11 кв.м., к/н: 50:30:0050113:510, адрес: МО, Егорьевский р-н. П.1065-ПТ от 02.04.26. Собств.: Шарифов М.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 216 800,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:24:0050913:106. Здание, общ. пл. 95 кв.м., к/н: 50:24:0050913:403, адрес: МО, г.о. Орехово-Зуевский, СНТ Лесная сказка, юго-восточнее д. Лыщиково, уч.65. П.1057-ПТ от 02.04.26. Собств.: Макарова Р.И. Взыск: Денисова Л.В. Цена: 412 000,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1247 кв.м., к/н: 50:13:0060156:49; Жил. дом, общ. пл. 590,6 кв.м., к/н: 50:13:0060156:361, адрес: МО, г.о. Пушкинский, д. Жуковка, мкр. Приозерный, д. 48. П.1056-ПТ от 02.04.26. Собств.: Третьякова О.В. Взыск: ПКО ООО Доверие Лигал Солюшнз. Цена: 38 139 200,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 2 078+/-32 кв.м., к/н: 50:05:0010306:94, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Кузьминский, в р-не ур. Александровка, центральная часть кад. кв-ла 50:05:0010306. П.1069-ПТ от 02.04.26. Собств.: Козырева С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 411 200,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:14:0050280:170, адрес: МО, г. о. Щелково, г. Щелково, мкр. Финский, д.3, кв. 368. П.1059-ПТ от 02.04.26. Собств.: Митрошин М.А., Киселев Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 080 000,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:22:0020101:4866, адрес: МО, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7А, кв.2. П.1081-ПТ от 09.04.26. Собств.: Смирнов М.Б. Взыск: АО Банк «БЖФ». Цена: 4 245 600,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 80,2 кв.м., к/н: 50:12:0090104:154, адрес: МО, Мытищинский р-н, п. Мебельной Фабрики, ул. Заречная, д.1А, кв.152. П.1070-ПТ от 09.04.26. Собств.: Гусейнова Г.В. Кизи. Взыск: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО). Цена: 8 183 200,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:10:0010403:1217, адрес: МО, г.о. Химки, г. Химки, ул. Совхозная, д. 8, кв.267. П.1080-ПТ от 09.04.26. Собств.: Кустикова Е.Н. Взыск: ООО «Афанасьевский-7» в качестве Управляющего товарищества на основании Договора Инвестиционного товарищества "Приоритет". Цена: 7 244 800,00р.

9. Жил. дом, общ. пл. 548,2 кв.м., к/н: 50:09:0070417:4103; Зем. уч., общ. пл. 1651+/-82,2 кв.м., к/н: 50:09:0070417:259, адрес: МО, г.о. Химки, д. Юрлово, д. 31/2. П.1082-ПТ от 09.04.26. Собств.: Халилова Э.М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 20 441 600,00р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 60,1 кв.м., к/н: 50:04:0160416:1462; Зем. уч., общ. пл. 1 019+/-11 кв.м., к/н: 50:04:0160416:596, адрес: МО, Дмитровский м.о., д. Удино, тер. объединения Дмитровка Светлая, д. 240. П.1040-ПТ от 25.03.26. Собств.: Ластовка С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 525 680,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 119,5 кв.м., к/н: 50:04:0010501:2297, адрес: МО, м.о. Дмитровский, с Озерецкое, б-р Мечта, д. 10, кв. 21. П.1011-ПТ от 12.03.26. Собств.: Цепкало И.Ю., Цепкало Е.В. Взыск: ООО Эллада. Цена: 8 601 320,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:04:0250206:4237, адрес: МО, Дмитровский м.о., пос. Новосиньково, д. 25, кв. 20. П.1017-ПТ от 12.03.26. Собств.: Администрация Дмитровского ГО МО. Взыск: Мирная Е.С. Цена: 2 874 654,44р.

4. Кв-ра, общ. пл. 74 кв.м., к/н: 50:28:0060113:13405, адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 15, кв. 117. П.1018-ПТ от 12.03.26. Собств.: Муйдинов К.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 6 597 360,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 88,3 кв.м., к/н: 50:28:0050203:1096, адрес: МО, г.о. Домодедово, д. Авдотьино, ул. Удачная, д. 5, кв. 15. П.1019-ПТ от 12.03.26. Собств.: Бабаев Р.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 181 200,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:11:0020104:6882, адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. 10А, кв. 1. П.995-ПТ от 03.03.26. Собств.: Спахова Е.А. Взыск: Кудряков Р.А. Цена: 8 585 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 56,5 кв.м., к/н: 50:45:0010142:365, адрес: МО, г. Королев, мкр. Болшево, пр-д Бурковский, д.38, к.3, кв.18. П.975-ПТ от 27.02.26. Собств.: Филиппова О.В. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 6 196 500,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 59,2 кв.м., к/н: 50:45:0000000:38980, адрес: МО, г.о. Королев, г. Королев, ул. Мичурина, д. 3 кв. 67. П.984-ПТ от 27.02.26. Собств.: Усмонов А.У. Взыск: ООО ПКО ДоК. Цена: 5 542 000,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 70,7 кв.м., к/н: 50:22:0010201:715, адрес: МО, г. о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 4, кв. 124. П.1053-ПТ от 25.03.26. Собств.: Мурашкинцева Т.Ю. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в кач-ве Управляющего тов. на основании Договора Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 8 690 400,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:26:0160602:2894, адрес: МО, г. о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Парк Апрель, д.30, кв.43. П.1031-ПТ от 20.03.26. Собств.: Пухова О.В. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 5 246 986,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 87,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:247156, адрес: МО, Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 2, кв. 135. П.1048-ПТ от 25.03.26. Собств.: Геворгян М.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 852 978,35р.

12. Жил. дом, общ. пл. 105,5 кв.м., к/н: 50:24:0050205:871; Зем. уч., общ. пл. 751 кв.м., к/н: 50:24:0050205:378, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, п. Тополиный, СНТ Клондайк, д.230. П.1015-ПТ от 12.03.26. Собств.: Ионова В.А. Взыск: Аверичев В.В. Цена: 4 250 000,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 32,4 кв.м., к/н: 50:13:0000000:58218, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 18, кв. 13. П.1002-ПТ от 03.03.26. Собств.: Елина А.Д. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 164 040,00р.

14. Таунхаус, общ. пл. 169,7 кв.м., к/н: 50:08:0050234:2005, адрес: МО, м.о. Истра, с. Рождествено, Рождественский б-р, д.27, кв.1. П.1028-ПТ от 20.03.26. Собств.: Жидкова В.Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 10 981 320,00р.

15. Зем. уч., общ. пл.999+/-22 кв.м., к/н: 50:08:0070280:422, адрес: Местопол. Уст-но относит. ориентира, располож. за пределами уч. Уч. находится примерно в 597м от ориент. по направл. на юго-восток. Почтовый адр. ориент.: МО, Истринский р-н, Бужаровское c/пос., д. Леоново, д.2. П.1026-ПТ от 20.03.26. Собств.: Сидоркин С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 030 455,00р.

16. Кв-ра, общ. пл. 53,7 кв.м., к/н: 50:11:0020408:14734, адрес: МО., г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 15, кв.10. П.1000-ПТ от 03.03.26. Собств.: Федюнина В.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 592 200,00р.

17. Кв-ра, общ. пл. 31,5 кв.м., к/н: 50:11:0020204:776, адрес: МО, м/р Красногорский, с/п Отрадненское, д. Сабурово, ул. Луговая, д.5, кв.52. П.1033-ПТ от 20.03.26. Собств.: Матяш Ю.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 963 720,00р.

18. Кв-ра, общ. пл. 34.9 кв.м., к/н: 50:21:0060103:1937, адрес: МО, Ленинский р-он, с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, Литературный бульвар, д.1, кв. 229. П.1001-ПТ от 03.03.26. Собств.: Чобан В.В. Взыск: АО Российский Сельскохозяйственный банк. Цена: 4 179 869,05р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –15.04.2026г.

Дата окончания приема заявок –28.04.2026г.

Дата, время проведения торгов –30.04.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1122+/-23 кв.м., к/н: 50:18:0040205:220, адрес: МО, Можайский р-н, в восточной части. П.1060-ПТ от 02.04.26. Собств.: Казаков Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 264 000,00р.

2. Квартира, общ. пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:18:0020201:326, адрес: МО, м.о. Можайский, пгт. Уваровка, ул. Урицкого, д.25, кв.4. П.1062-ПТ от 02.04.26. Собств.: Долгушин Д.С. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 808 178,40р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 612 +/-17 кв.м., к/н: 50:07:0010306:1199, адрес: МО, Волоколамский р-н, д. Чащь. П.1032-ПТ от 20.03.26. Собств.: Жунушов Ж.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 212 160,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 800 кв.м., к/н: 50:29:0040250:786, адрес: МО, Воскресенский р-н, г/пос. Хорлово, п. Хорлово, СНТ Сосновый бор, уч. 599. П.1049-ПТ от 25.03.26. Собств.: Гарабаглы Э.И. Кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 193 120,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 30,1 кв.м., к/н: 50:29:0000000:34187, адрес: МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 44, кв. 12. П.993-ПТ от 03.03.26. Собств.: Измайлов Б.Т. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 1 614 320,00р.

4. Жил. дом, общ. пл. 102,4 кв.м., к/н: 50:29:0030211:276; Зем. уч., общ. пл. 255+/-6 кв.м., к/н: 50:29:0030211:230, адрес: МО, Воскресенский м/р, г.п. Белоозерский, д. Ивановка, д. 125, пом. 2. П.991-ПТ от 03.03.26. Собств.: Лопаткин А.В., Киселева И.В. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 2 505 664,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1310 +/- 25 кв.м., к/н: 50:06:0070602:896, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п. Степаньковское, у д. Кобылино. П.978-ПТ от 27.02.26. Собств.: Бурлуцкая М.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 236 640,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 629+/-18 кв.м., к/н: 50:05:0020119:155, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Садовниково. П.1014-ПТ от 12.03.26. Собств.: Вершинина Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 224 400,00р.

7. Зем. уч., общ. пл. 789+/-20 кв.м., к/н: 50:01:0060344:19, адрес: МО, р-н Талдомский, СНТ Кушки севернее дер. Кушки, уч. 19. П.1004-ПТ от 03.03.26. Собств.: Алексеев В.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 121 635,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.