В Подмосковье застройщик возведет почти 20 объектов социнфраструктуры по программе КРТ

Застройщик ГК ФСК планирует построить 16 объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации жилых проектов по программе комплексного развития территорий в Подмосковье до 2035 года, в них суммарно будет 13,8 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В частности, в регионе возведут семь общеобразовательных школ на 9,6 тыс. учеников и девять детских садов более чем на 4 тыс. воспитанников. Они появятся, например, в Ленинском округе, где компания одновременно ведет работу под брендом «1-й ДСК» над ЖК «Южная Битца», «1-й Донской» и «1-й Южный». Там построят еще восемь объектов социальной инфраструктуры. Еще столько же возведут в Химках, где реализуют проекты ЖК «1-й Химкинский» и «1-й Шереметьевский».

В ведомстве добавили, что сейчас ГК ФСК по программе КРТ возводит семь жилых комплексов на территории общей площадью более 273 га.

